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  • CHP'li Özgür Özer, 'Yeşil organizede fırsat eşitliği sağlanmalı'

CHP'li Özgür Özer, 'Yeşil organizede fırsat eşitliği sağlanmalı'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, 'Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Biz de bu imar planı üzerinden parseller kime nasıl tahsis olacak bu tarz yetkilerin halka izah edilmesine özellikle meclise meclis üyelerine izah edilmesini ve tahsis esnasında da rekabet şansının daima korunmasını talep ettik' dedi.

CHP'li Özgür Özer, 'Yeşil organizede fırsat eşitliği sağlanmalı'

CHP Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Biz de bu imar planı üzerinden parseller kime nasıl tahsis olacak bu tarz yetkilerin halka izah edilmesine özellikle meclise meclis üyelerine izah edilmesini ve tahsis esnasında da rekabet şansının daima korunmasını talep ettik. Belediye Başkanımızdan belediye adına kim yetkili ise onun arada bir meclislere gelip halkı yönlendirmesi ve bilgilendirmesini talep ettik bu yeşil organize dediğimiz bir kurum Kayseri'ye çok çok faydalı olacak çünkü önümüzdeki yıllarda firmalar sadece dünya çapındaki büyük firmalar bu firmalardan mal alacaklar bundan dolayı halkın bilinçlenmesi adına bu talebimizi bugün meclise ilettik” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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