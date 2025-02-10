Trafik ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalara hız verdi

Mevcut ekiplerin yanı sıra toplamda 26 yeni ekip takviye edilerek, çalışmalar hızlandırıldı. Ayrıca, AFAD koordinasyon merkezinde 2 personel görevlendirilerek, 24 saat esasına göre trafik durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanmaya başlandı.

Kayseri’deki trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde güvenli seyahat sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Mevcut ekiplerin yanı sıra toplamda 26 yeni ekip takviye edilerek, çalışmalar hızlandırıldı. Ayrıca, AFAD koordinasyon merkezinde 2 personel görevlendirilerek, 24 saat esasına göre trafik durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanmaya başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, Kayseri’deki trafik ekipleri, özellikle karlı ve buzlu yollarda güvenliği sağlamak amacıyla Malatya güzergahı km 12, OSB Kavşağı, Başakpınar Kavşağı, Bünyan Kavşağı, Şarkışla Yol Ayırımı, Kahramanmaraş Köprülü Kavşağı ve Tufanbeyli Yol Ayırımı gibi 7 farklı noktada 24 saat esasına göre sabit görev aldı. Bu sayede, araçların Malatya ve Kahramanmaraş istikametine güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlandı.

Son dönemdeki çalışmaların bir parçası olarak, güzergah üzerinde meydana gelen 26 maddi hasarlı ve 14 yaralanmalı olmak üzere toplamda 40 trafik kazasına müdahale edildi. Bu kazalar arasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün karşı şeride geçerek devriye görevini ifa eden trafik ekibine çarpması sonucu çift taraflı yaralamalı bir kaza yaşandı. Kazada 1 personel yaralanırken, ekipler olay yerinde hızla müdahale etti. Trafik akışının engellendiği ve çekici ile kamyon trafiğine kapatılan yollarda, 560 çekici ve kamyon cinsi araç güvenli noktalarda bekletilerek, araçların ihtiyaçları karşılandı. Bu araçlar, uygun zamanlarda refakat edilerek güvenli geçişlere izin verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 80 araç ve toplamda 150 vatandaşa ulaşılarak, gerekli yardımlar ekipler tarafından sağlandı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sayesinde, vatandaşlar olumsuz koşullardan etkilenmeden güvenli bir şekilde yollarına devam etti.