CHP'li Ünalmış: 'KAYTUR Emekçileri sahipsiz değildir'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve ‘gelir adaletsizliği’ gerekçesiyle iş bırakan emekçilere söz verilen tarih üzerinden zaman geçtiğini ve gerekenin yapılmadığını iddia ederek,” Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nda çalışan emekçilerle başlayan ve diğer daire başkanlıklarında çalışan emekçilerin de katılımıyla toplam 2500 kişinin desteklediği iş bırakma eyleminde, emekçilere Ak parti kongre tarihi olan 23.02.2025’e kadar beklemeleri yönünde söz verilmişti. Bu saatlerde 24.02.2025 tarihini geride bırakıyoruz. Emekçilerin talepleri için söz verilen tarihin üzerinden 2 gün geçti, ancak hala ses seda yok. Emekçilere verilen sözlerin tutulmayacağını biz biliyorduk, ancak sözlerin takipçisi olacağımızı da söylemiştik! Sözler tutulmayacak! AK Parti kongresi sona erdi. Yoksa Ak Parti kongresinde beklenti oluşturan “abi”ler istedikleri gibi çıkmadı mı? Yoksa yeni “ak” abiler sorunu çözmeye muktedir değil mi? Göreceğiz. Biz eylem kararı alan emekçilerin sesini gündeme getirdikten sonra DM’den mesajlar geldi. Mesaj gönderenler KAYTUR işçileriydi. KAYTUR’a bağlı emekçilerin sendikaları olmadığı gibi, çalışmalarının karşılığı da diğer şirketlere göre oldukça düşükmüş. Asgari ücret seviyesinde maaş alıyorlarmış. Terfileri ise yönetim kurulundan onaylanarak veriliyormuş. Aynı KAYTUR emekçilerine, 21.02.2025 Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ek binasında, AK Parti kongresine gidecek 3917 kişi için 12.000 adet kumanya hazırlatmışlar. Tıra yükletip Ankara’ya göndermişler. Acaba bu kumanyaların bedelini kim ödedi? Yoksa belediyenin bütçesinden mi karşılandı? Sabaha kadar fazla mesai yapan ve diğer şirketlerdeki personellerle aynı emeği veren KAYTUR emekçilerinin haklarını verecek misiniz? Yoksa KAYTUR emekçilerinin verdikleri emekler sömürülmeye devam mı edecek? İnsan bunları düşünmeden edemiyor. KAYTUR emekçileri sahipsiz değildir! Onların da sesini duyuyoruz, haklı mücadelelerinde destekçileri olduğumuzu bildiriyoruz. Bir tavsiye de emekçi kardeşlerimize: Haklarınızı işverenin vermesini beklemeden alacak, bu uğurda mücadele edecek, sizin hakkınızı sizden daha iyi savunacak sendikalara üye olun. Hakkınızı savunmayan, iktidarın kayığına binip etrafını belediyelere yerleştirmiş, emekçilerin hakkını savunamayacak yöneticilerin olduğu sarı sendikalardan istifa edin. Bu iktidara ve yereldeki temsilcilerine verilecek en güzel mesaj ve tepkidir” ifadelerini kullandı.