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  • Kayserili esnaf Ahmet Köseoğlu'na Ahi Esnaf Beratı takdim edildi

Kayserili esnaf Ahmet Köseoğlu'na Ahi Esnaf Beratı takdim edildi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Ankara Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşen törende, Kayserili esnaf Ahmet Köseoğlu'na Ahi Esnaf Beratı verildi.

Kayserili esnaf Ahmet Köseoğlu'na Ahi Esnaf Beratı takdim edildi

Mobilya ve ahşap oyuncak imalatı yapan Kayserili esnaf Ahmet Köseoğlu, törende kaftanını giyerek beratını Bakan Bolat’ın elinden aldı. Köseoğlu’na eşlik eden Başkan Şeyhi Odakır, törende yaptığı açıklamada, bu anlamlı organizasyonun esnaflık geleneğinin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Köseoğlu’nu tebrik eden Odakır, kendisine meslek hayatında başarılar diledi.

Ahi Esnaf Beratı nedir?
Ahi esnaf beratı; mesleki başarıları ve ahilik kültürüne olan katkıları nedeniyle esnaflara verilen prestijli bir ödül olarak bilinir.

Haber Merkezi

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