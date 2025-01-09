CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret

Saadet Partisi'nin 9'uncu Olağan Kongresi'nde genel başkanlık koltuğuna oturan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 823 oy alarak bu göreve seçildi. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından Arıkan, yoğun mesaisine devam ediyor.

CHP'li Aşkın Genç, Kayseri'de seçim sürecinde birlikte çalıştığı Arıkan'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, iki siyasetçinin Kayseri'deki iş birliğini ve dostluğunu pekiştirdi.

Arıkan, genel başkanlık görevine başlamasının ardından yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyor. Bu ziyaret, Saadet Partisi'nin yeni liderine destek ve moral oldu.