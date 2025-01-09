  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret

CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret

Saadet Partisi'nin (SP) yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a hemşeri ziyareti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, seçim sürecinde birlikte yoğun mesai yaptığı Arıkan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret

Saadet Partisi'nin 9'uncu Olağan Kongresi'nde genel başkanlık koltuğuna oturan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 823 oy alarak bu göreve seçildi. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından Arıkan, yoğun mesaisine devam ediyor.

CHP'li Aşkın Genç, Kayseri'de seçim sürecinde birlikte çalıştığı Arıkan'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, iki siyasetçinin Kayseri'deki iş birliğini ve dostluğunu pekiştirdi.

Arıkan, genel başkanlık görevine başlamasının ardından yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyor. Bu ziyaret, Saadet Partisi'nin yeni liderine destek ve moral oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Başkan Mustafa Yalçın: 'Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor'
Başkan Mustafa Yalçın: “Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor”
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
Vali Gökmen Çiçek’ten “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı
Gazeteci Azim Deniz'i silahla yaralayan A.T.'nin yargılanmasına devam edildi
Gazeteci Azim Deniz’i silahla yaralayan A.T.’nin yargılanmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!