Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi

Türkiye'nin 7/24 açık dört kütüphanesinden biri olan 7/24 Kütüphane, ziyaretçi sayısı bakımından adeta bir lokomotif işlevi gördü. Geçen yıl bu kütüphaneyi tam 784 bin 743 kişi ziyaret etti. Bu rakam, ilçede yaşayanların yaklaşık dört katı olmasıyla dikkat çekti.

Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi 2024 yılında 13 bin 800 kişiyi ağırlarken, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’ndeki Abdülhamidhan Semt Kütüphanesi ise 26 bin 172 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ise 10 bin 757 kişiyi kapılarını açtı.

Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Yenidoğan Mahallesi’nde hizmete açtığı Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi ise açıldığı yıldan itibaren rekor düzeyde ziyaretçi ağırladı. Kütüphaneden yararlananların sayısı 56 bin 249 kişiye ulaştı.

Bu yoğun ilgi, Talas Belediyesi’nin kültürel ve eğitim alanındaki başarılı çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kütüphaneler, ilçedeki bilgiye erişim olanaklarını artırarak, bölge halkının kültürel ve akademik gelişimine önemli katkılar sunuyor.