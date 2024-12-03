CHP Lideri Özel, para balyalarından kule yaptı: Bakın Neden?

Özel, kürsüye büyük bir bavul dolusu para ile çıkarak, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Bavulun içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan Özel, paraları çıkarıp üst üste dizerek, "Bir yerli araç TOGG çıktığında 26 bin TL'ye alınıyordu, şimdi ise 1.8 milyon TL'ye alınıyor" diyerek ekonominin geldiği durumu gözler önüne serdi.

"Biz, halkın gündemini konuşuyoruz, Tayyip Bey'in değil" diyen CHP lideri, hükümetin gündem dayatmalarına karşı tavır aldıklarını vurguladı. Ayrıca, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gönderdiği ipi istemesine atıfta bulunarak, "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" şeklinde bir şaka yaptı.