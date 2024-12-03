Mahmut Arıkan: 'İsrail protestosu nedeniyle tutuklanan gençler, Türkiye'de 28 Şubat'ın gölgesinde yaşıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’i ve İsrail’e taşınan petrol iletimini protesto eden 9 gencin tutuklanmasını eleştirerek, Türkiye’deki demokratik hakların ciddi şekilde ihlal edildiğini belirtti. Arıkan, tutuklamaların 28 Şubat dönemiyle paralellik gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye’deki gençlerin ifade özgürlüğünü kullanmalarının engellendiğini savundu.

Arıkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Siirt’te şiir okumaktan tutuklananların olduğu bir Türkiye ile, İsrail protestosunda olan gençlerin hapse atılmasının aynı şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu gelişmeleri, “28 Şubat’tan bugüne hiçbir şey değişmedi” ifadesiyle değerlendiren Arıkan, ülkede özgürlüklerin daraldığını ve insanların düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili haklarını kullanmalarının giderek daha da zorlaştığını dile getirdi.

Muhafazakar-Demokrasi Treni Post-28 Şubat Son Duraklarına Yaklaşıyor

Arıkan, hükümetin muhafazakar-demokrasi anlayışının, post-28 Şubat’ın son durağına hızla yaklaştığını belirtti. Bu yaklaşımın, özgürlükleri ve demokratik hakları kısıtlayan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Arıkan, tutuklanan gençlerin protesto haklarını kullanabilmeleri için Avrupa gibi demokratik ülkelerde daha fazla özgürlüğe sahip olmaları gerektiği şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

‘Türkiye'nin İleri Demokrasiye İhtiyacı Var’

Saadet Partisi lideri, Türkiye’nin “ileri demokrasi” hedefinin gerçek anlamda hayata geçmesi gerektiğini savundu. "Eğer biz, gençlerimizin sadece ifade özgürlüğünü kullanmalarına engel oluyorsak, o zaman bizde ileri demokrasi değil, geriye gidiş vardır," diyen Arıkan, Türkiye’nin iç hukukunun, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıkan’ın açıklamaları, son dönemde artan protesto yasakları ve tutuklamaların daha geniş bir demokrasi tartışmasına yol açabileceğini gösteriyor.