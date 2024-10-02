CHP Milletvekili Genç: 'Gençlerimizin geleceğiyle oynadınız'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne yürüyerek, eğitim sistemini eleştirmişti. Ardından ise Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Genç’i ‘komik duruma düşürüyor sizi’ diyerek eleştirmişti. Çopuroğlu’na sosyal medyadan yanıt veren Genç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulları temizleyemediğini söyledi. Genç: “Sayın Çopuroğlu, benim için, ‘Ülkemizdeki eğitim sisteminden habersiz bir şekilde eleştiri yapmak gerçekten de çok komik bir duruma düşürüyor sizleri’ demiş. Sayın Çopuroğlu, güler mi, yoksa ağlar mı bilmem ama kendisine ‘çok bildiği’ eğitimi kısa bir özet geçeyim. Sayın Çopuroğlu, 22 yılda 8 bakan değiştirdiniz ve her gelen bakan, getirdiği sistemle gençlerimizin geleceği ile yapboz gibi oynadı. Artık geçtik eğitim öğretimi okulları temizleyemez hale geldiniz. Siz, gençlerimizin geleceğiyle oynamaya devam edip; onları pis okullara mahkum ederken, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza, size rağmen, hizmet etmeye devam ediyor. Ancak, bu hizmetlere destek olacağınıza engel koymayı tercih ediyorsunuz” dedi.

Kırsaldaki öğrencilerin okula ulaşım sorununa değinen Genç: “Bir yandan taşımalı eğitim sistemi kaldırıldığı için kırsal bölgelerdeki çocuklarımız okula ulaşamazken, okula gidenler de hijyenik olmayan koşullarda eğitim almak zorunda kalıyorlar. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadan bu ülkenin geleceğini nasıl inşa edeceksiniz? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? 22 yıllık iktidarınızda halktan tamamen kopmuş bir yönetim sergilediniz. Amerika’da Türkevi var; Ankara’da da Kayserievi açma fikriniz gerçekten orijinal… Keşke Kayserievi açmak yerine 22 yılda bir hızlı tren getirseydiniz de Kayserievi’ne hiç gerek kalmasaydı. Siz, Ankara’da Kayserievi açma gibi göstermelik ve boş işlerle uğraşırken, biz halkın gerçek vekilleri olarak vatandaşlarımızın sorunlarını dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz! Siz gençlerimizin ihtiyaçlarına sırtınızı dönerken, bizler onların eğitimde fırsat eşitliğini ve adil bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizin bu eleştirileri komik bulmanız, ancak gerçeklerden ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Bizler bu ülkenin geleceği olan gençlerimize umut olurken, sizler onların hayatlarını birer oyun tahtası gibi görmeye devam ediyorsunuz. Halkın vekilleri olarak gençlerimizin, çiftçimizin, işçimizin ve tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her türlü engelinize rağmen, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.