Yahyalı'da kırsal mahalleler sıcak asfalta kavuşuyor

Yahyalı Belediyesi, 2024 yılında Yahyalı’nın kırsal bölgelerindeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yahyalı ilçesine bağlı Çavdaruşağı Mahallesi’nde altyapı çalışmasının sona ermesiyle 1,7 kilometrelik yolun da sıcak asfalt çalışması tamamladı. Çalışmaları yakından takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Çavdaruşağı Mahallesini ziyaret etti. Sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Öztürk, “Hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz demeden onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çavdaruşağı mahallemize bin 500 ton sıcak asfaltı getirerek bu hizmeti gerçekleştirmiş olduk. Diğer kırsal mahalleler için de sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah bu hizmetimizi hepsine yapacağız. Kırsalda neden Çavdaruşağı Mahallesi’nden başlanıldı diye soracak olursanız, bu mahallede altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon ve içme suyu çalışmasının tamamlanmasıyla mahallemizin yolu gerçekten çok kötü hale gelmişti. Bu yüzden vatandaşlarımıza ilk müjdemiz Çavdaruşağı’ndan oldu. Tabi sadece mahallemize bu hizmetimiz olmadı. Sıralayacak olursak, yeni mezarlık alanı, kamp alanı, mesire alanı, halı saha ve diğer dokunuşlarımız bu mahallemize oldu. Ben mahalle sakinlerimize asfaltımız hayırlı olsun diyorum. Bizler hizmet için varız ve bu hep böylede olacaktır” diye konuştu.

Başkan Öztürk daha sonra mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı ile bir araya gelerek yapılacak diğer çalışmalar konusunda istişare yaptı.