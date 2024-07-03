CHP Milletvekili Genç, Özgür Özel'e Kayseri'deki olaylarla alakalı rapor sundu

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Milletvekili Genç, görüşme sırasında 30 Haziran günü Kayseri Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye Uyruklu I.A.’nın kız çocuğunu istismarı sonucu başlayan ve yurdun geneline yayılan olaylar hakkında hazırlanan raporu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e sundu. Raporda Türkiye’deki mülteci sorununun sosyal ve ekonomik etkileri ile vatandaşların yaşamına etkisi ele alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Genç, “30 Haziran’da Kayseri’de başlayan, ardından yurdun dört bir yanına yayılan olaylara ilişkin hazırladığımız raporu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e sunduk. Raporda, mülteci sorununun bölgedeki etkilerini ve halkımızın yaşadığı sıkıntıları detaylarıyla ele aldık. İlk andan itibaren olayları yakinen bizzat takip eden Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.Mülteci sorunu, sadece Kayseri'de değil, ülkemizin dört bir yanında ciddi sosyal ve ekonomik etkiler yaratıyor. Ancak, sorunları bize yakışan şekilde hukuk çerçevesinde ve sağduyu içerisinde çözmemiz gerekmektedir. Suriye hükümeti ile acilen diyalog zeminin oluşturulmalı ve mültecilerin insani koşullarda ülkelerine dönüşleri sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.