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Kayseri, LGS'de en başarılı 10 şehir arasına girdi    

Liseye Geçiş Sınavı (LGS), sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. 2024 sonuçlarına göre Kayseri dahil 10 ilin başarı sırası dikkat çekti. 

Kayseri, LGS'de en başarılı 10 şehir arasına girdi    
Kayseri GündemEditör


Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları 28 Haziran günü açıklandı. Bu yıl ki sonuçlar da büyük şehirlerin başarı sırası dikkat çekti, LGS sonuçlarına şampiyon olan 10 il arasında Kayseri’de yer aldı. 

Öte yandan listede Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir ilin yer almaması bölgenin eğitim konusundaki başarısında düşüş olduğunu ortaya koydu.

Bu Yıl LGS’de şampiyon olan iller ise İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa olarak listelendi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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