CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bünyan ve Akkışla ilçesinden çıkaracağı belediye başkan adayları belli oldu.

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  • 15.12.2023 07:28
  • Güncelleme: 15.12.2023 07:28
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP Belediye Başkan adayları belli oldu. Kayseri’de ise iki ilçe belirlendi. Bünyan belediye başkan adayı İbrahim Marzıoğlu, Akkışla belediye başkan adayı ise Mustafa Dursun oldu. Diğer seçim bölgelerinde anket ve önseçim yapılacak. Kayseri’nin de aralarında olduğu 9 büyükşehirin adayı bir sonraki PM’de oylanacak.

1ha

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