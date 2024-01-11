CHP'nin Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Niğde Belediye Başkan Adayının Hulusi Özen olduğunu açıkladı.

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  • 11.01.2024 11:00
  • Güncelleme: 11.01.2024 11:00
CHP'nin Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Niğde Belediye Başkan Adayının Hulusi Özen olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6’sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen oldu.

Hulusi Özen Kimdir?

1986 yılında Niğde’de doğan, Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü’nden mezun olan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atandı. Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım attı.

İHA

Kayseri Gündem
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