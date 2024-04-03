CHP, Pınarbaşı'ndaki iptal kararına itiraz edecek
Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı İlçe Başkan Eser Çetinkaya, Pınarbaşı'ndaki seçimin iptal kararına yarın itiraz edeceklerini açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Pınarbaşı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Deniz Yağan, yüzde 33,3 ile 5 bin 82 oy alarak ve Cumhur İttifakı Adayı Menduh Uzunluoğlu’na 324 oy fark atarak kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi, seçim sonuçlarına yönelik İlçe Seçim Kurulu’na itirazlarda bulundu.
Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’nda seçimlerin iptaline yönelik 1 ret ve 6 kabul oyu verilmesinin ardından seçim iptal edildi. CHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya, karara yönelik yarın itirazda bulunacaklarını ifade etti.