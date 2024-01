CHP Talas adayı Kepez'lilerle buluştu

Ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen ve yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini, sorunların çözümüne yönelik projelerinin olduğunu dile getiren CHP Talas Belediye Başkan adayı Avukat İbrahim Yıldırım, halkı dinleyen, halka kulak veren, halkla iç içe bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

BİZLER KİMSEYİ AYIRMADAN HERKESE EŞİT, HAKÇA HİZMET İÇİN ADAYIZ

Rantçı değil halkçı belediyecilik ortaya koyacaklarını dile getiren Yıldırım, “Bizler, Yeşil Talas’ı beton Talas anlayışından kurtarmak, yeniden özüne kavuşturmak için adayız. Bizler kaderine terk edilmiş kırsal mahalleleri ayağa kaldırmak için adayız. Ele ele vererek, kooperatif anlayışıyla, yardımlaşarak, paylaşarak, el emeğini el üstünde tutmak, alın terine hak ettiği değeri vermek için adayız. Bizler kimseyi ayırmadan herkese eşit, hakça hizmet için adayız. Sosyal belediyeciliği sözde değil özde hayata geçirmek, yaşatmak için adayız. Lafla, şovla değil emekle, çalışmakla, icraatla vatandaşın karşısına çıkmak için adayız” diye konuştu.

HER ALANDA ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Kayseri’nin, Talas’ın yıllardır aynı anlayışla idare edildiğini ve sürekli kaybettiğini, geriye gittiğini dile getiren Yıldırım, “Mevcut yapının yaptı yapacağı bu. Yıllardır yerinde sayan, her geçen yıl geriye giden, götüren bir tablo, bir çıkmaz var. Bu kısır döngüden kurtulmanın zamanı geldi. Bizler Talas’ı da bu çıkmazdan kurtaracağız. Her alanda üretimi teşvik edeceğiz. Kırsalda Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kuracağız. Kırsal mahallelerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Yerine göre projeleri hayata geçirip, yerine göre kırsalda veteriner, tekniker, mühendis görevlendireceğiz. Her mahallede belediyemizden mutlaka bir görevli olacak. Vatandaş derdini anlatacak. Belediyede o derdi çözmek için gece gündüz demeden kafa yoracak” şeklinde konuştu.

GELİN HEP BİRLİKTE KOLLARI SIVAYALIM VE DEĞİŞİMİ GÜZEL İLÇEMİZ TALAS’TA BAŞLATALIM

“Bu şehirde 20-30 yıldır aynı koltuklarda oturup, hala çıraklıktan bir adım öteye gidemeyen, rantçı belediyecilikte ustalaşıp, vatandaşa elindekileri dahi kaybettiren anlayışla daha fazla kaybedecek zaman yok” diyen CHP Talas Başkan adayı Avukat İbrahim Yıldırım, vatandaşlardan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimde destek istedi. Yıldırım, “Gelin hep birlikte değişimi güzel ilçemiz Talas’ta başlatalım. Kalkınmayı, kardeşliği, huzuru, umudu yeşertip, hep birlikte Talas’ta kolları sıvayıp, işe başlayalım. Daha fazla kaybedecek zaman yok. Yorgunluğun, yorulmuşluğun, bıkkınlığın, tükenmişliğin, betonun, rantın ustalarını emekli edelim” dedi.