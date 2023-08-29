Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

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  • 29.08.2023 15:55
  • Güncelleme: 29.08.2023 16:11
Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile buluştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Büyükkılıç; “Cennet vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diler, kahraman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim” dedi. Öğretmen Evi’nde gerçekleşen buluşmada, Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip, talep ve önerilerini sordu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yaptığı konuşmada; “Bu davetimize teşriflerinizden dolayı hepinize şahsım ve arkadaşlarım adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu mütevazı davetimizde bizlerle olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Sizler için ne yapsak azdır, bunun farkındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” diye konuştu.

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İHA

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