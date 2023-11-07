Çiftliğe saldıran kurtlar 2 ineği yaraladı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 07.11.2023 09:01
  • Güncelleme: 07.11.2023 09:20
Çiftliğe saldıran kurtlar 2 ineği yaraladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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