Çiftliğe saldıran kurtlar 2 ineği yaraladı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 07.11.2023 09:01
- Güncelleme: 07.11.2023 09:20
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.
İHA
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