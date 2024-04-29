Çiriş otu toplarken kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra bulundu

Sivas'ın Zara ilçesinde çiriş otu toplarken kaybolan İbrahim Korkmaz, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile bulundu.

Çiriş otu toplarken kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra bulundu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Zara ilçesinde çiriş otu toplarken kaybolan İbrahim Korkmaz, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası ile bulundu.

Dün öğle saatlerinde Zara ilçe sınırlarında bulunan Gürlevik Dağı çevresine çiriş otu toplamaya giden 4 kişilik grupta bulunan İbrahim Korkmaz, bir süre sonra kaybolmuştu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları, 6 saatlik çabanın ardından sonuç verdi. 15 saat sonra; AFAD, jandarma, UMKE, SİSAD, ANDA, Can Suyu ve MEB AKUB ekiplerinin çabası sonucu yaşlı adam sağ bulundu. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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