Çocuğun midesinden çıkanlar şaşırttı

Kayseri'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun midesinden 4 metal kaşık ve 1 çivi çıkarıldı.

Çocuğun midesinden çıkanlar şaşırttı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun midesinden 4 metal kaşık ve 1 çivi çıkarıldı.

Kentte yaşayan 15 yaşındaki çocuk, mide ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalede çocuğun röntgeni çekilirken, midesinde cisim fark edildi. Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan çocuğun midesinden 4 adet metal çay kaşığı ve çivi çıkarıldı.

Bir süre tedavisine hastanede devam edilen çocuk, taburcu edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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