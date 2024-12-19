Hukukçu Oğuzhan Aral , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Velayetin ne olduğu ve hangi şartlarda ebeveyne verileceğini açıklayan Hukukçu Aral," Velayet, 18 yaşından küçük çocukların eğitim, sağlık ve benzeri hayatının olmazsa olmazlarıyla ilgili kararları alacak kişinin kim olduğunu belirten bir kavramdır. Çocuk, bu konularda kendi başına karar alacak durumda olmadığı için bu kararlar ebeveynleri tarafından verilir. Evlilik birliği içerisinde, velayet hakkı anne ve baba tarafından ortak bir şekilde kullanılır. Ancak, çocuk 18 yaşına geldiğinde velayet otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Boşanma durumunda, çocuğun velayeti hangi şartlarda ebeveynine verilir? Bu sorunun cevabı, çocuğun üstün yararını gözetmek, eğitim, barınma ve beslenme gibi şartları değerlendirmekle ilgilidir. Ancak ne yazık ki, bu durum bazen çocuğun üstün yararından ziyade, tarafların çocuğu hangi tarafta tutacağı meselesi olarak gündeme gelebilmektedir. Boşanma davası açıldığında ve sonuçlandığında, velayet kimde kalacak? Bu husus, özellikle bir talep varsa incelenir. Eğer anne, "Ben çocuğun velayetini almak istiyorum" diyorsa ve baba buna rıza gösteriyorsa, velayet genellikle anneye verilir. Ancak velayet konusunda ısrarcı olan taraf, çocuğun daha iyi bir yaşam standardına sahip olacağına, çocuğun üstün yararını daha iyi koruyabileceğine dair maddeler halinde bir değerlendirme yapmalıdır. Bu süreçte bir sosyal uzmandan yardım almak ve bir takım beyanlarda bulunmak gerekebilir. Aksi takdirde, Ebeveyn sadece "Ben istiyorum, tek başıma çocuğu alacağım" diyerek talepte bulunamaz"ifadelerine yer verdi.

"NAFAKANIN TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN KİŞİLERİN, BOŞANMA NEDENİYLE YOKSULLUK İÇİNDE KALACAK OLMALARI GEREKMEKTEDİR"



Nafakanın boşanma durumunda maddi gücü zayıf olan kişiye verildiğini ve nafaka türlerinden bahseden Aral şöyle konuştu. "Nafaka, boşanma gibi durumlar sonucunda bir tarafın maddi gücü zayıfladığında, diğer taraftan maddi destek talep etmesidir. Nafaka türleri arasında yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası gibi kavramlar bulunmaktadır. Yoksulluk Nafakası: Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında maddi gücü azalan ve ekonomik olarak zor durumda kalan tarafın, diğer taraftan talep edebileceği bir nafaka türüdür. Boşanma sonrası ekonomik durumu kötüye gidecek olan kişi, bu nafakayı talep edebilir. Nafakanın talep edilebilmesi için kişilerin, boşanma nedeniyle yoksulluk içinde kalacak olmaları gerekmektedir. Burada nafaka alan kişi erkek ya da kadın olabilir; önemli olan, ekonomik olarak yoksulluk içine düşecek olan tarafın kim olduğudur. Yoksulluk nafakasının amacı, bu ekonomik zararın minimize edilmesidir. İştirak Nafakası: İştirak nafakası, çocuğun eğitimi, bakımı, barınması gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödenen nafakadır. Bu nafaka, boşanmış ebeveynlerden biri tarafından, çocuğun bakımını üstlenen diğer ebeveyne ödenir. Çocuğun ihtiyaçları her iki ebeveynin sorumluluğundadır; ancak çoğu zaman çocuğun yaşadığı ebeveynin daha fazla maddi desteğe ihtiyacı olabilir. İştirak nafakasının miktarı, çocuğun yaşamsal ihtiyaçları ve ebeveynin gelir durumuna göre belirlenir"