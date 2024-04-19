Çocuk Kitap Fuarı'nda çocuklara özel konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alan çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nde birbirinden özel konser ve tiyatroları çocukları bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözüne uygun olarak çocukların eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için gayretlerini ve hizmetlerini sürdürürken, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor.

Donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’ni çocuklarla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

20 Nisan 2024 Cumartesi günü resmi açılışı yapılacak olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında 20 Nisan’da Çocuk Tiyatrosu “Heidi”, 21 Nisan Pazar Günü ise Çocuk Tiyatrosu “Elif ve Arkadaşları” Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında çocuklarla olacak.

23 Nisan’da özel konser ve tiyatro

Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Salı Günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı Çocuk Korosu Konseri ve yine 23 Nisan saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı ve Melih Cevdet Avşaroğlu’nun yöneteceği Çocuk Tiyatrosu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında çocuklar için sahne alacak.

Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nde

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nde etkinlik alanında Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa da çocukların ve vatandaşların talep, istek ve önerilerini almak için alanda yer alacak.

Kayseri Bilim Merkezi de yerini alacak

Öte yandan Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi de etkinlikteki yerini alacak. Kayseri Bilim Merkezi, birbirinden güzel ayaküstü atölyeler ve gösteri deneylerini çocuklarla paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm çocuklar, 19-28 Nisan günleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanına davet edildi.