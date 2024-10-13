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Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı

Gaztemiz yazalarından, Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI 11-20 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında açılan 7. Kayseri Kitap Fuarında Vefa & Pera Yayın Grubu standında okuyucularının ilgi odağı oluyor.

Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı

Vefa & Pera Yayın Grubu standında çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi ile ilgili yazdığı onlaca kitabını imzalayıp okurlarıyla sohbet eden Eğitimci Şair Yazar Özkanlı’nın yeni eserleri “Peygamberleri Tanıyor & Öğreniyorum, Peygamberimizi Tanıyorum & Öğreniyorum Hz. Muhammed (sav) fuarda okurlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yazarımıza daha nice eserlere imza atmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz...

Haber Merkezi

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