Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı
Gaztemiz yazalarından, Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI 11-20 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında açılan 7. Kayseri Kitap Fuarında Vefa & Pera Yayın Grubu standında okuyucularının ilgi odağı oluyor.
Vefa & Pera Yayın Grubu standında çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi ile ilgili yazdığı onlaca kitabını imzalayıp okurlarıyla sohbet eden Eğitimci Şair Yazar Özkanlı’nın yeni eserleri “Peygamberleri Tanıyor & Öğreniyorum, Peygamberimizi Tanıyorum & Öğreniyorum Hz. Muhammed (sav) fuarda okurlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Yazarımıza daha nice eserlere imza atmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz...