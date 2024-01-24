'Çocuklara özel' kütüphanede yarıyıl tatil yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda etkinliklere devam ediyor. Minikler tatillerini Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda dolu dolu değerlendiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ‘Ağaç yaş iken eğilir’ prensibi ile hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Bu renkli çalışmalar çerçevesinde öğrencileri sömestrde de yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde kullanılan öğrenciler, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda birçok etkinliği ve faaliyetlere katıldı. Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi Müzik Okulu’nda yarıl yıl tatilinde çocuklarla doldu taştı.

Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda Resim, Masal, Sinema, Müzik, Oyun atölyeleri devam ediyor. Öğrenciler, ücretsiz bir şekilde istedikleri atölyeye katılım sağlayabiliyorlar.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Çocuklar Gibi Renkli Bir Yapıya Sahip

Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, kütüphane bina olarak tek katlı olmak birlikte çocuklar gibi renkli bir yapıya sahip. Kütüphane içerisinde okuma salonu, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyeler, dış oyun alanı, mini oyun alanı, bilgisayar salonu, kafeterya, grup çalışma odaları, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, kafeterya ve bekleme solunu bulunuyor.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu 0-14 Yaş Gruplarına Hitap Ediyor

Çocuk Kütüphanesi olması nedeni ile 0-14 yaş gruplarına hitap eden kütüphane 250 kişi kapasiteye sahip olan kütüphane 16 bin basılı, 3 bin sesli kitap, 24 bin elektronik kitap bulunuyor. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda tüm kitaplar ödünç verilebiliyor. Öte yandan kütüphane üyeliği bulunan üyelere 15 günlüğüne 1 adet kitap alabiliyorlar. Ayrıca kütüphanede ferah ders çalışma alanları, kütüphanenin her noktasında erişim sağlanan Wi-Fi hizmeti kullanıcıya sunuluyor.