Çocukların Bayram Tıraşı Niğde Belediyesi'nden

Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank’ın organize ettiği etkinlik çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yaptırıldı.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tıraş Bank işletmecisi Eyüp Kılıç’ın talebi istikametinde düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile iletişime geçti ve Kurban Bayramı öncesinde bayram tıraşı yaptırılmak üzere 100 çocuk belirlendi. Tıraş Bank işletmecisi Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları Mehmet Arıkan ve Murat Arıkan hafta sonu mesai yaparak, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce belirlenen 100 çocuğa bayram tıraşı yaptı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, aileler de böylesine güzel bir organizasyona öncülük eden Niğde Belediyesi’ne ve Tıraş Bank işletmecilerine teşekkür etti.