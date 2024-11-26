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Çöken çatının altında mahsur kalan karı koca kurtarıldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir evin çatısının krın ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu evlerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Çöken çatının altında mahsur kalan karı koca kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir evin çatısının kârın ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu evlerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaman Mahallesi’nde meydana gelen olayda; müstakil bir evin çatısı yağan kârın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde yaşayan Hacı (60) ve Mediha Dinçer (58) çifti mahsur kalırken; ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, sağlık durumu iyi olan karı ve kocayı kurtararak tahliye etti. Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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