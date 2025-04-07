Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'a Azerbaycan'a gidecek kadar yol yapmışız'

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Başkan Ahmet Çolabayrakdar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 20 asıl 1 ek gündem maddesi olmak üzere 21 madde görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’daki faaliyetlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve şunları söyledi: “Kocasinan’da bin 760 ton asfaltla bin 387 KM yol yapmışız. Bunu söylemiş olmam hiçbirimizin hafızasında kalmaz ama; “buradan çıktığımız zaman Azerbaycan’a gidecek kadar yol yapmışız” dersem akılda kalıcı olur. 2025 yılındaki meclis toplantımızda hatırlanacak söz budur. Buradan çıkınca Yamula’ya kadar gidilecek yok değil Azerbaycan’a uzanacak kadar bir yol yapmışız.”



‘3 BİN 979 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YUVA SAHİBİ EDERSENİZ BAŞARILI OLURSUNUZ’

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim için en önemli konu başlıklarından bir tanesi kentsel dönüşüm. Başladığımız günden bugüne kadar ve bundan sonrası dönemle ilgili de en önemli gündem başlığı olmasını da devam ettirecek maddelerden bir tanesi kentsel dönüşüm. Çünkü baktığımız zaman kanunun bize vermiş olduğu yetki ile çalışmalarımızı yürütebilmemiz açısından kentsel dönüşüm bizim bölgemiz için en önemli şeylerden bir tanesi. Sadece kanuni bir düzenleme bizi kentsel dönüşümde başarılı kılmaya yeterli değil. Siz bununla ilgili adımları atarsanız, çalışmaları yaparsanız, vatandaşla olan anlaşmalarda; vatandaşı ikna etmede veya kentsel dönüşümle bir fiil belediyemiz gibi uygulayıcı bir belediye olursanız işiniz o kadar kolay olmuyor ama bugüne kadar geldiğimizde 3 bin 979 tane konutu kentsel dönüşümle hak sahiplerini yuva sahibi ederseniz bu işte başarılı bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Bu başarının sebebi de şudur; tamamen kendi imkanlarımızla, kendi kaynaklarımızla, kendi personelimizle yapmış olduğumuz bir kentsel dönüşüm. A'dan Z'ye imalatında da, projeler verilmesinde de, değişimin de de dönüşümünde de tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız bir kentsel dönüşüm” şeklinde konuştu.