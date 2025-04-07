Kayseri barosunda Avukatlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri Adliyesi içerisinde buluna Kayseri Barosunda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Baro konferans salonunda gerçekleşen programa Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı. Programda konuşma yapan Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, “Kayseri Barosu olarak, bu anlamlı günde tüm meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz. Bugün, yalnızca bir mesleği değil; hakkın, hukukun ve millet vicdanının sesi olmayı seçmiş, savunma görevini büyük bir onurla üstlenmiş avukatların günüdür. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, yasama ve yürütme erkini eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu bakımından denetleyip dengeleyecek olan tek erk, yargıdır. O nedenle yargının bağımsız ve tarafsız olması esastır. Bağımsızlık yargı için bir ayrıcalık değil, yargının tarafsız kılınmasının asgari koşulu ve hukuk devletinin gereğidir. Hukuk devletine işlerlik kazandıran yargı bağımsızlığının olmazsa olmazı ve en önemli özelliği ‘savunma’ ve savunmanın özgürce yapılabilmesidir. Bağımsız yargının en büyük güvencesi de, savunmanın temsilcisi olan bağımsız avukatlardır. Adalet, devletin temeli ise savunma da adaletin temelidir ve bunu sağlayan bağımsız avukatlardır. Hukuk devletinde, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda; savunma hakkını, meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Hukuk devleti ilkesi, bağımsız savunmanın varlığıyla kaimdir. Savunma makamını temsil eden avukatların serbestliği Avukatlık Kanunu’yla teminat altına alınmıştır. Bu teminatlar, avukatlık mesleğinin bağımsız icrasının yanı sıra, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının korunmasının da ön şartıdır. Bu doğrultuda, İstanbul Barosu Genel Kurulunun; iradesiyle göreve gelen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, görevlerine yargı kararı ile son verilmek istenmesi usul ve yasaya aykırıdır. Baro Başkan ve yönetimlerinin değişme yeri, baro genel kurullarıdır. Değişme usulü seçimlerdir. Zira Barolar, yalnızca meslek örgütleri değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin teminatı olan avukatlık mesleğinin icrasını güvence altına alan anayasal kurumlardır. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle, Baroların Anayasa ve kanundan kaynaklı görevlerini yerine getirmelerine ilişkin işlemlerinin hukuki ve cezai yaptırımlara konu edilmesi kabul edilemez. Avukatlar olarak, hukuka aykırı süreçlere karşı hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve savunma özgürlüğünü koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.



BAŞKAN ÖZSOY: ETKİN BİR AVUKATLIK MESLEĞİNİN GEREĞİ İÇİN TALEPLERİMİZ VAR

Başkan Özsoy açıklamasının devamında, “Ülkemizde avukatlar olarak yaşadığımız zorluklar ve karşılaştığımız sorunların, hukuka aykırı uygulamaların, hak ihlallerinin, uzun yargılama sürelerinin, avukata karşı olumsuz tutum ve yaklaşımların derinleştiğinin farkındayız. Kayseri Barosu olarak; daha güçlü ve etkin bir avukatlık mesleğinin gereği için aşağıda sıralayacağımız taleplerimizi bir kez daha, yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu bağlamda; nitelikli bir hukuk eğitimiyle, hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını, avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını, kamu avukatlarının özlük haklarının korunmasını, mesleki bağımsızlıklarının güçlendirilmesini ve hukuki statü eşitsizliklerinin giderilmesini, CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını, mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini, avukatların sosyal güvencelerinin güçlendirilerek, SGK ve vergi borçlarının yeniden adil bir şekilde yapılandırılmasını, mesleğimizin itibarının korunmasını, stajyer avukatlara hazineden maddi destek sağlanması konusunda yasal düzenleme yapılmasını, sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınmasını, adli yardım ödeneklerinin artırılmasını, başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimini, avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilerek, ekonomik darlığı aşacak iş alanlarının genişletilmesini, kişisel verilerin korunması gibi gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini, baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini, bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını, yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücünün sağlanmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak; Kayseri Barosu ailesinin her biri birbirinden kıymetli tüm meslektaşlarımızın adalet yolundaki emeklerini ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyor, tüm avukatlarımıza başarılar diliyoruz… Adaletin güçlü savunucusu tüm meslektaşlarımıza saygı ve teşekkürlerimizi sunarak; hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve hak arama özgürlüğünün korunması yolunda büyük bir özveri ve kararlılıkla görev yapan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz” diye konuştu. Tören kokteylin ardından sona erdi.