Çöp yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri’nde iddiaya göre dün öğle saatlerinde bir işçi çöplerin altında kaldı. Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, İHH Arama Kurtarma, ANDA, Turkuaz, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken arama çalışmaları ise hava şartları koşulundan dolayı 02:00’de sonlandırıldı.

‘SABAH SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI’

Çöp altında kalan işçi sabah saatleri itibariyle ekipler tarafından yeniden aramaya başlandı. Çalışmalar neticesinde saat 11:00 sularında işçinin cansız bedenine ulaşıldı.