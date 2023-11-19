Destek Talas'tan üretim kadın girişimcilerden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 19.11.2023 10:44
  • Güncelleme: 19.11.2023 11:11
Destek Talas'tan üretim kadın girişimcilerden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadın Girişimciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, üretime katılmak isteyen kadınlara destek olduklarını ifade ederek, “19 Kasım, ülkemizde ve dünyada Kadın Girişimciler Günü olarak kutlanıyor. Kadınlarımızın üretime katılması, özellikle ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlaması önemli bir konu. Biz de belediye olarak bu hususta gerekli çalışmayı yapıyor ve kadınlarımıza destek oluyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nı kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımızın evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünler alıcısıyla buluşuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp ev ekonomisine katkı sağlıyor” dedi. Açıklamasında Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Başakpınar’da Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurarak, burada kadınların deri eşyalar üretip ekonomiye dönüştürmelerine imkan sağladık. Ayrıca yeniden düzenlediğimiz Mevlana Mahalle Meydanı’nda bir dükkan tahsis ederek satış yapmalarına fırsat tanıdık.” ifadelerine yer verdi.

“Kurslarda meslek öğreniyorlar”

Kadınlara yönelik girişimcilik kursu düzenlediklerini ve ayrıca çeşitli branşlarda açtıkları meslek edindirme kurslarıyla kadınları meslek ve iş sahibi yaptıklarını aktaran Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü;

“Ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında düzenlediğimiz kurslara kadınlarımızın hem boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini hem de geçimlerine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Kurslarda elde ettikleri bilgi ve beceriyi değerlendirip ev ekonomisine katkı sağlayan çok sayıda girişimci kadın var. Ben bu vesileyle tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, Kadın Girişimciler Günü’nü kutluyorum.”

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Kayseri ENSAR TUR, yeni ofisini açtı

Kayseri ENSAR TUR, yeni ofisini açtı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Kayserispor sorunlarının yüzde 70'ini aşmış durumda'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Kayserispor sorunlarının yüzde 70’ini aşmış durumda”

Kayseri'ye kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Kayseri’ye kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Gazeteci Ahmet Çulfacı son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ahmet Çulfacı son yolculuğuna uğurlandı

Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'a hakkım helal değil'

Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'a hakkım helal değil'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Koramaz Vadisi, Erciyes'in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu'

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: “Koramaz Vadisi, Erciyes’in teşekkülünden meydana gelen deprem sonucu oluştu”

DAHA FAZLA
Destek Talas'tan üretim kadın girişimcilerden

Destek Talas'tan üretim kadın girişimcilerden

Okula ara veren çocuklar, Talas'ın etkinlikleriyle dolu dolu tatil yaşadı

Okula ara veren çocuklar, Talas'ın etkinlikleriyle dolu dolu tatil yaşadı

Belediye işçisi çöplükte kayboldu, arama çalışmaları başladı

Belediye işçisi çöplükte kayboldu, arama çalışmaları başladı

Kültepe kazılarında 4200 yıllık zeytin çekirdeği bulundu

Kültepe kazılarında 4200 yıllık zeytin çekirdeği bulundu

Minik Yüreklerin Özgür Kudüs Hayali

Minik Yüreklerin Özgür Kudüs Hayali