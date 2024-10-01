Çopuroğlu: 'Var gücümüzle çalışacağız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu mesajında; "Milletimizin iradesini temsil eden bu değerli kurumun üyeleri olarak yeni dönemde, hep birlikte ülkemizin karşılaştığı zorluklara karşı etkin politikalar geliştirmek, toplumsal barışı sağlamak ve ekonomik istikrarı temin etmek için sorumluluğumuz bilinciyle var gücümüzle çalışacağız. Meclisimiz, farklı siyasi görüşlerin temsil edildiği bir platform olarak, yapıcı diyalog ve uzlaşma kültürünü önceliklendirmek durumundadır. Nihai hedefimiz olan ülkemizi daha ileri taşımak için hep birlikte çokça çalışarak, daha güçlü bir Türkiye inşa etme konusunda kararlılıkla ilerleyeceğimize inancımı yeniliyor bu vesile ile yeni yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.