Kayseri'de 'Gastronomi Günleri' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim tarihleri arasında ikincisi gerçekleşecek olan Kayseri Gastronomi Günleri'nde dolu dolu program vatandaşları bekliyor.

Kayseri'de 'Gastronomi Günleri' başlıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 4-10 Ekim tarihleri arasında ikincisi gerçekleşecek olan Kayseri Gastronomi Günleri’nde dolu dolu program vatandaşları bekliyor.

Kayseri mutfak kültürünü çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 4-10 Ekim tarihleri arasında, Kayseri Gastronomi Günleri’nin ikincisi gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası iş birliği ile yapılacak olan Kayseri Gastronomi Günleri’nde Rabia Özaslan, Murat Bozok, Yunus Emre Akkor, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Harun Reşit Dönmez, Cüneyt Asan, Rafet İnce, Doğa Çitçi, Elif Korkmazel’in moderatörlüğünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Programda, ünlü şefler, paneller, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşovlar ve konserler, daha nice çeşitli etkinlikler vatandaşları bekliyor.

Etkinlik çerçevesinde Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması 3 kategoride yapılacak. Öte yandan, misafirler, etkinlik haftası boyunca şehir turu ile kadim kenti tanıma fırsatı yakalayacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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