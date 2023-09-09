Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret etti.

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  • 09.09.2023 16:28
  • Güncelleme: 09.09.2023 20:04
Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kayseri Şehir Hastanesi’nde hasta yakınlarını ziyaret etti.

Kentin farkı noktalarında esnaf ve vatandaş ziyareti yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Çopuroğlu, sıkıntılarını dinledi. Çopuroğlu ayrıca, servislerde karşılaştığı hastalarla da sohbet ederek, acilşifalardiledi.

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İHA

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