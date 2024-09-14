Çopuroğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu’nun mesajı şu şekilde:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşriflerini idrak ettiğimiz bu mübarek Mevlid Kandili’nde, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, bu gecenin manevi huzurunun yüreklerimize şifa, hayatlarımıza bereket getirmesini temenni ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyor, dualarınızın kabul olmasını niyaz ediyorum.

Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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