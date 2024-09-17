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  • Çopuroğlu'ndan yanan fabrikanın sahiplerine 'geçmiş olsun' ziyareti

Çopuroğlu'ndan yanan fabrikanın sahiplerine 'geçmiş olsun' ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB'de yanan fabrikada incelemelerde bulunarak sahipleri ile görüştü.

Çopuroğlu'ndan yanan fabrikanın sahiplerine 'geçmiş olsun' ziyareti
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB’de yanan fabrikada incelemelerde bulunarak sahipleri ile görüştü.

Çopuroğlu, Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Felteks Fabrikası’nda çıkan yangının ardından bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çopuroğlu, firma sahipleri ile de görüştü. Firma sahiplerine ‘geçmiş olsun’ diyen AK Parti’li Çopuroğlu, her zaman sanayicinin yanlarında olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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