Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Peygamber Ocağıdır Ordumuzun Yıpratılmasına İzin Vermeyiz'

"Kılıçları Kime Çekiyorsunuz?"

Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreninde teğmenlerin kılıç çekmesine tepki göstererek, bu olayın araştırıldığını ve bu kişilerin ordudan temizleneceğini belirtti. "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyen Erdoğan, "Bu ordu milletin ordusudur ve milletin göz bebeğidir. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz," şeklinde konuştu.

"TSK, Aslına ve Özüne Dönüyor"

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ordunun FETÖ’cülerden temizlendiğini belirten Erdoğan, "Ordumuz, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, İstiklal Harbi’nden bugüne taşıdığı ruhla terör örgütleriyle mücadelede ve vatan savunmasında destanlar yazıyor. Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali’ye kadar her yerde başarılarıyla göz dolduruyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ordunun köklerine bağlı kalarak daha da güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, TSK’nın disiplinine ve caydırıcılığına dikkat çekti.

"Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Temizlenecek"

Kara Kuvvetleri’ndeki olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Erdoğan, ordunun içerisinde disiplini bozacak kişilere göz yumulmayacağını belirtti. "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Bu tür kişilerin ordumuzda yer almasına asla müsaade etmeyeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Ordumuz, peygamber ocağı olarak dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir," diyerek sonlandırdı.