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  • Türk Asıllı ABD Vatandaşı Eygi'nin İsrail Askerleri Tarafından Öldürülmesi Dünya Gündeminde

Türk Asıllı ABD Vatandaşı Eygi'nin İsrail Askerleri Tarafından Öldürülmesi Dünya Gündeminde

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk asıllı ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

Türk Asıllı ABD Vatandaşı Eygi'nin İsrail Askerleri Tarafından Öldürülmesi Dünya Gündeminde

Yapılan otopsi, Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından hedef alındığını doğrularken, Birleşmiş Milletler bu trajik olayın derinlemesine soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Eygi’nin ölümü, İsrail terörünün herkesi hedef alabildiğinin en önemli kanıtı.

Haber Merkezi

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