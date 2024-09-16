Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Allah Korkusu' hazımsızlığı

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 'Olayların Ardındaki Gerçek' köşesinde yapılan değerlendirmede Milletvekili Hulusi Akar'ın 'Allah Korkusu ve Kuldan Utanma' temalı konuşmasının, 'karanlık ortaçağ derinliklerini' ifade ettiği belirterek, islam dininin temeli olan, Allah'a yakın olma anlamındaki Allah korkusu, bilinçli veya bilinçsizce tahkir edildi.

Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan değerlendirmede 'Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetmiş birinin, bilim ve teknoloji yerine gerici zihniyetin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda çöküşünün ciddi bir tanığı' olduğu ifade edildi.

Allah korkusu ve kuldan utanma duygusunu tanımayan ve yok sayan Cumhuriyet Gazetesi, “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” bir aymazlık içinde köhnemiş bir zihniyetle, Allah korkusunu ortaçağ zihniyeti olarak yorumlayarak mutlak bir cehalete imza atmıştır.

Allah korkusu olmayan ve insanlardan utanmayan kişi; her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı yapmaya hazırdır. Çünkü “Allah korkusu” ve “toplumun kınaması” insanı; fena ve çirkin işler yapmaktan alıkoyan, frenleyen iki önemli unsurdur.

Gazete bununla da kalmayarak 'Biyoloji'nin din dogmalarına karşı çıkan en temel ve en önemli bilim dalı' olduğunu savunarak cehaletini iyice pekiştirdi. Halbuki biyoloji, evren içinde yaratılmışların Allah'ın en büyük mucizesi olduğunu isbat eden bir bilim dalıdır. Biyoloji bilminin ortaya koyduğu mucizevi veriler, insanları Allah'a ve Allah korkusuna, Allah bilincine yaklaştıran en önemli etmenlerdendir.

Hulusi Akar'ın kızının biyoloji alanında eğitim almasını, 'Allah korkusu'yla bağdaştıramayan fosilleşmiş zihniyet, çok gerilerde kalan irtica paranoyasını yeniden canlandırmak istiyor.