Cumhuriyet Konseri iptal edildi
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri TUSAŞ'a yapılan hain saldırı nedeniyle iptal edildi.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri TUSAŞ’a yapılan hain saldırı nedeniyle iptal edildi.
Daha önce bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirileceği duyurulan Cumhuriyet Konseri, Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle yapılmayacak.