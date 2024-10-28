Cumhuriyet Konseri iptal edildi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri TUSAŞ'a yapılan hain saldırı nedeniyle iptal edildi.

Cumhuriyet Konseri iptal edildi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri TUSAŞ’a yapılan hain saldırı nedeniyle iptal edildi.

Daha önce bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirileceği duyurulan Cumhuriyet Konseri, Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle yapılmayacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bu dede emekliliğe karşı
Bu dede emekliliğe karşı
Bir haftada 35 Kg uyuşturucu yakalandı: 14 kişi tutuklandı
Bir haftada 35 Kg uyuşturucu yakalandı: 14 kişi tutuklandı
Kayseri'de bir haftada hırsızlıktan 49 kişi tutuklandı: 2.4 milyonluk çalıntı eşya sahiplerine iade edildi
Kayseri'de bir haftada hırsızlıktan 49 kişi tutuklandı: 2.4 milyonluk çalıntı eşya sahiplerine iade edildi
Terör operasyonlarında 9 gözaltı
Terör operasyonlarında 9 gözaltı
Kayseri – Malatya karayolunda kaza 1 ölü 1 yaralı
Kayseri – Malatya karayolunda kaza 1 ölü 1 yaralı
İHH Arama Kurtarma Bilim Şenliği'nde yerini aldı
İHH Arama Kurtarma Bilim Şenliği'nde yerini aldı