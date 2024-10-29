Cumhuriyetin habercisi: Bayram Bayazit

Milli mücadele döneminde üstün başarı gösteren Bayram Bayazıt'ın tüfeği, İstiklal Madalyası, hüviyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi’nde sergileniyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun ilk habercisi Kayserili Bayram Bayazit’in milli mücadelede göstermiş olduğu başarılar hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müze ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Fehmi Gündüz, “Bugün 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılını kutluyoruz. Aslında bugünleri anlamamız için tam 103 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Tarihler 22 Temmuz 1921'i gösterdiğinde Sakarya'da bizim varlık yokluk savaşımız devam ediyordu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephe gerisinden telgraf gönderdi. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasıyla alakalı ve mecliste çok hararetli tartışmalar oldu. Erzurum Vekili Mustafa Durak Bey sonradan soy ismi bu hadiseden dolayı Sakarya olmuştur. Kürsüde şunları söylüyor, "Hiçbirimiz şehitlerimizden daha önemli değiliz. Gerekirse burada canımızı vereceğiz ama bir adım geriye gitmeyeceğiz" diyor. Bunun üzerine vekiller gitmeme kararı alıyorlar ama memurlar, kadın ve çocuklar ile evraklar meclis kürsüsü ile birlikte Kayseri'ye gönderiliyor. Bu haber sonrasında ilk defa Sakarya'da Yunan birliklerini püskürtüyoruz. Düşmanları püskürttükten sonra Kayseri'li bir kahramanımız var Bayram Bayazit. Kayseri Pınarbaşı ilçesi, Yeregöçen köyü nüfusuna kayıtlı. Birçok cephede savaşmış, Kafkas cephesinden tutun El-Cezire Güney Cephesine kadar ama 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Osmanlı ordular terhis olduğu için kendisi de Kayseri'de. Daha sonra Milli Mücadele'nin başladığını haber alınca kendini gönüllü yazdırmış Ankara'ya gidiyor. Sakarya savaşı devam ederken Uşak civarında şunları söylüyor, "Zabitimiz bana talimat verdi. İleriye doğru git bak bakalım Yunan birliklerine dair bir emare var mı diye. Yanıma iki er aldım bir baktım ki ne göreyim. Kalabalık bir Yunan birliği ellerinde beyaz bayraklar teslim olmak istiyorlar. Koştum komutana haber verdim" diyor. Komutanı Celaleddin Yüzbaşı ve kalabalık bir birlikle Yunan birliğini teslim alıyorlar. 12 bin kişilik Yunan birliği içerisine bakıyorlar ki Genelkurmay Başkanları Trikupis. Aslında bu savaşın bittiğinin haberiydi. Bir anlamda da şunu söyleyebiliriz aslında Cumhuriyetin ilk habercisi Bayram Bayazit’dir” şeklinde konuştu.