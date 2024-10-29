İYİ Partili Yücel, 'Türk milleti var oldukça, Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır'

Türkiye Cumhuriyet’in 101’inci Yıl dönümü Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de coşkuyla kutlandı. İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve parti teşkilatı ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama sonrası Kartal Şehitliği’ne ziyarette bulunarak dualar okudu. Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü hakkında burada açıklamalarda bulunan İYİ Partili Yücel, Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalacağını ifade ederek, “Cumhuriyetimizin 101. yılında yine büyük bir coşkuyla Kayseri'de ve Türkiye'de belki de dünyadaki Türk halkının cumhuriyete sahip oluşunu görüyoruz. İYİ Parti olarak bugün yine bütün törenlere katılmakla birlikte bu topraklar için hayatını kaybetmiş şehit olmuş, hem ailemizin vefat eden çocuklarımızı ziyaret ettik. Dualarımızı ettik ve şu gerçeği bir kez daha söylemekte fayda var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce 1923 yılında bu cumhuriyeti kurarken Türk gençliğine de bir vasiyette bulundu. İçerde ve dışarda düşmanlarınız olabilir anlamına gelen bir ifade. Evet bugün biz bunları yaşıyoruz. İçerde ve dışarda bizim bir karış toprağımıza veya bayrağımızı bir santim aşağı indirmek isteyenlere veya cumhuriyetimizi yok etmek isteyenlere bilsinler ki biz ve bizim neslimiz mutlaka cumhuriyete sahip çıkarak, Türk topraklarına sahip çıkarak Türk halkına bu toprakları vatan olma vesilesi sağlayan şehitlerimize sahip çıkacaktır. Ben buradan bütün cihana seslenmek istiyorum. Türk ve Türk nesli var olduğu müddetçe bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. 101. yılında Cumhuriyetimizi ben de tekrar tüm Türk halkına hayırlı olsun tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah tekrarlarını da nasip etsin. Bütün Türk halkına iyi ki var, iyi ki Türk’üz iyi ki Türk toprakları var burada yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener ise yaptığı açıklamada gündemde olan Abdullah Öcalan’a değinerek, “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılını Kayseri'de de büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İYİ Parti teşkilatı olarak önce sabahleyin valimizin organize ettiği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen cumhuriyet kutlamalarına katıldık. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen teşkilat üyelerimizle birlikte Kartal Şehitliği’nde bulunan şehitlerimizi saygı anlamında ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu Cumhuriyet Bayramı’nda şehitlik ziyaretinin önemi bir kat daha arttı. Malumunuz geçen hafta terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın mecliste umut hakkı ve söz alması diye bir zırva konuşuldu. İYİ Parti olarak hem genel başkanımız hem tüm teşkilatlı olarak bunun tamamen karşısında olduğumuzu açıkça beyan ettik. Bugün de tepkimizi koymak için Cumhuriyet Bayramı’nda şehitlerimizi ziyaret ederek onların anılarına ihanet etmeyeceğimizi, Abdullah Öcalan'ın meclise ayak basmasını engelleyeceğimizi gerekirse cesetlerimizi çiğneteceğimizi beyan etmek için buradayız” diye konuştu.