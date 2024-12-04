Çuvalla  yol kenarına bırakılan yavru kedileri vatandaş kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Tomarza yolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş, aracını kullanırken yol kenarında terkedilmiş bir çuval gördü. Çuvalın içinde gelen miyavlama seslerini duyan vatandaş, durarak çuvalı açtı ve içinde birkaç kedi yavrusunun olduğunu fark etti. Kedi yavrularını güvenli bir şekilde kurtaran vatandaş yavru kedileri hayvan koruma derneğine teslim etti.