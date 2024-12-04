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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü: 1 ağır yaralı

Yozgat'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç ters döndü: 1 ağır yaralı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çekerek-Aydıncık karayolu Bazlambaç köyü mevkiinde meydana geldi. Aydıncık istikametine giden E.Ö. idaresindeki 06 BJL 985 plakalı otolobil, sürücünün yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. İbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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