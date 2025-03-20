Dağtekin, “Kentimizin yapılaşması, modernleşmesi ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstleniyoruz”

Kayseri Müteahhitler Derneği’nin (KAYİMDER) organize ettiği; Dekoyap İmar Yapı, 4A Yapı, Özyurt Yapı, Tokgöz Beton ve Dağtekin İnşaat’ın sponsorluğu ile iftar programı düzenlendi. Burada konuşan KAYİMDER ve Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, sektörde önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, “Bugün burada Kayserimizin inşa edilmesinde, kalkınmasında emek veren müteahhitlerimiz, belediyelerimiz, yapı denetim firmalarımız, proje firmalarımız tüm sektörü temsilen bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşaat sektörü yalnızca binaları inşa eden bir alan değil aynı zamanda şehirlerin kimliğini oluşturan, insanların yaşam kalitesini yükselten, ekonomiye büyük katkı sağlayan stratejik bir sektördür. Kayseri Müteahhitler Derneği olarak bizler bu bilinçle hareket ederek kentimizin yapılaşması, modernleşmesinde, sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Sektörümüzün daha güçlü ve daha etkin olabilmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz müteahhitler olarak etik değerler ve kalite standartlarına bağlı kalarak hareket etmemiz sektörün saygınlığını artıracaktır. Aynı zamanda kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile sağlıklı bir işbirliği içinde olmamız hepimiz için daha verimli ve daha başarılı bir çalışma ortamı oluşturacaktır. Bu noktada belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, yapı denetim ve proje firmalarımızın sektöre katkıları önemlidir. Denetim ve planlamanın doğru bir şekilde ilerlemesi hepimizin ortak hedefi olan güvenli, yaşanabilir bir şehir oluşturma sürecine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle ile sektörümüzün her kademesinde özveriyle çalışan meslektaşlarımız ve paylaşımı yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise burada yaptığı konuşmada, “İnşaat sektörü sadece sizleri veya bir betoncu, demirciyi ilgilendiren bir konu değil. Bakıldığında tüm yaşamı etkileyen bir dal ve bir grup. Direkt olarak ekonomiye baktığımızda 2 bin sektörü etkiliyor. Endirekt olarak da 3 bin sektörü daha etkiliyor. Böyle baktığımızda sizlerin ne kadar önemli bir iş yaptığınızı görüyoruz. Bir deprem yaşadık 10 ilde yaşananları birlikte gördük. Kaç can kaybettik ve ülke ekonomisine verdiği zararı gördük, ne acılar yaşadık. Bunun için de kendinize baktığınızda çok önemli bir işi yapıyorsunuz ve insanların yeri geliyor hayatını kurtarıyor yeri geliyor hayatta olmasını sağlıyorsunuz. İnşallah bu şehre katkı sunarken bütün bunları göz önünde bulundurarak bu işinizi yaparsınız ve yanımızda da inanıyoruz. Kayseri'de her zaman bu işte de gördüğümüz gibi bütün ülkede gördüğümüz; diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda Kayseri burada da bir klasman yukarıda” ifadelerini kullandı.