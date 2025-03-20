Sahte içki ve kaçak tütün operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri’de KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 100 kilogram kaçak tütün ve 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili M.E.G. (37) gözaltına alındı.

Kayseri’de KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 100 kilogram kaçak tütün ve 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili M.E.G. (37) gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, makinalarla sigara dolumu ve sahte alkol piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlattıkları çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.E.G. (37) yakalanırken, aramalarda 30 şişe sahte alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin dal doldurulmuş makaron ve 100 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. M.E.G. hakkında, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.