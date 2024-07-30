Daha önce iptal edilmişti: Aynı kepazelik yine sahnede

Eşcinsel M.U.'nun sahne aldığı ve eşcinsellik ve LGBT unsurlarının ön planda çıkarıldığı 'Kadınlar Matinası' adı ile yapılan konser maalesef yeniden 3 Ağustos günü Kayseri Beyaz Saray Deluxe'de yapılmak isteniyor.

Hükümetin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'LGBT+ gibi sapkın akımlara karşı yürüttüğü mücadele' belli iken bu konserin Kayseri'de yapılmak istenmesi halkta şaşkınlık uyandırdı.

Daha önce Kayseri'de iptal edilen ve Samsun gibi bazı şehirlerde valilik kararıyla yasaklanan konserin Kayseri'de yapılacak olması aynı zamanda Kayseri için farklı bir anlam taşıyor.

Aynı konserin daha önce yasaklandığı Samsun'da, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün konuya dair yaptığı açıklamada 'Kadınlar Matinesi' etkinliğinin iptal edildiğini belirtilerek şu açıklama yapılmıştı:

“Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu eşcinsel konseri Bafra'da yasaklayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 22 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen Murat Övüç konserinin iptal edildiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Özel bir organizasyon firması tarafından yapılması planlanan Murat Övüç konseri için farklı mekanlarda yapılacağına dair asılsız haberler tarafımıza ulaşmaktadır. Şehrimizin herhangi bir noktasında böyle bir etkinlik gerçekleşmeyecektir. Böyle bir etkinliğin yapılmasına hiç bir şekilde yapılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Halkın tepkisini çeken 'milli ve manevi değerleri' hedef alan bu konserin iptal edilmesi ile ilgili yetkilileri göreve çağırıyor, aynı benzer tepkiyi Kayseri Valiliği ve Kayseri Belediye Başkanları'ndan da bekliyoruz.