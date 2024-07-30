Ömer Çetinkaya, “Gazze’de 7 Ekim’den beri devam eden soykırım dolayısı ile toplandık. O tarihten bu yana yaklaşık 50 bin şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bini çocuk. 100 bin de yaralı var. Ve her geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor. Yani biz burada şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor! Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil. Oyunu bozmak için buradayız! Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, play station tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye, Gazzeli çocukların elleri, elleri olsun diye! Gazzeli çocuklara Türkiye’nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye! Bugün buradan diyoruz ki : Çocuklar farkında, zafer yakında! Ey büyüklerim, ey yöneticilerim; Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Bakın biz çocuklar bile haykırıyoruz: Çocuklar meydanda, zafer yakında!” dedi.

Ömer Çetinkaya, “Şimdi “oyun” zamanı: Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek! Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa’nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var! Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki: Biz oyuna değil, bozmaya geldik!” ifadelerini kullandı.

Program Erkilet mahallesinde öğrencilerin yürüyüş yapmasının ardından son buldu.

