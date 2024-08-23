Daha temiz bir Kocasinan için temizlik seferberliği sürüyor

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin modern araçlarla mahalle mahalle temizlik yaparak, hijyenik ortam sunuyor. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye’nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz bir çevre sunduklarını belirtti.

Farklı ve modern araçlarla Kayserililere daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Temizlik İmandandır’ anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, “Kocasinan’ımızı, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ediyoruz. Kocasinan’ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titiz gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” diye konuştu.

Her gün bir mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra yaz çalışmaları kapsamında da cadde ve sokaklar başta olmak üzere parklar, apartman ve sitelerin önünde büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Arasözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteynır yıkama aracı, Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi temizlik araçları ve personelle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor.