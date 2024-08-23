Milletvekili Böhürler, Yazarlar Birliği İstişare Toplantısı'na katıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Gavremoğlu Konağı’nda bulunan Hasene Vakfı binasında gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yazarlar Birliği’nin Kayseri’de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Mehmet Hüsrevoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini tanıtarak, bundan sonraki dönemde Kayseri’de düzenlemeyi planladıkları projelerle ilgili bilgiler verdi. Kayseri’de özellikle kültürel anlamda bir kısırlık yaşandığını, kültür ve edebiyatın yeterli ilgiyi görmediğini bu ilgiyi artırmak için, şehrin çeşitli kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiğinin önemine değinen Hüsrevoğlu, bu konuda da siyasilerden destek beklediklerinin altını çizdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi yönetimi ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programlara elinden gelen desteği vermeye gayret edeceğini belirtti. Böhürler, Kayseri’de kültüre, edebiyata olan ilginin artırılmasının önemli olduğunu bu konuda yapılacak projelere ellerinden gelen desteği vermeye gayrete edeceğini ifade etti.