Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için Melikgazi'de çalışmalar aralıksız devam ediyor

İlçede Çevre Koruma Müdürlüğü hizmetleri çerçevesinde çöp toplamadan, geri dönüşüme, ilaçlamadan sokak hayvanları bakımı ve yemlemesine kadar birçok faydalı işi yapan Melikgazi Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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  • 01.11.2023 14:14
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:05
Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için Melikgazi'de çalışmalar aralıksız devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede Çevre Koruma Müdürlüğü hizmetleri çerçevesinde çöp toplamadan, geri dönüşüme, ilaçlamadan sokak hayvanları bakımı ve yemlemesine kadar birçok faydalı işi yapan Melikgazi Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan yoğun çalışmalar için mesai arkadaşlarına teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çevreyi ve doğayı koruyan çalışmalarımız rutin bir şekilde sürüyor. Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı Melikgazi’mizde temizlik çalışmaları ile vatandaşlara daha yaşanabilir bir ilçe için, günlük 430 ton çöp topluyoruz. 10 adet büyük ve 5 adet mini süpürge aracı ile günlük ortalama 600 kilometre cadde, sokak ve kaldırım temizleniyor. 125 personel ile cadde, sokak ve kaldırım her gün temizleniyor. 4 kepçe ve 4 kamyon ile günlük ortalama 80 ton bağ bahçe atığı ve 35 ton hafriyat atığı toplanıyor. 2 adet vidanjör 3096 adet yağmur suyu ızgaraları ve 3750 adet foseptik ve su baskınını 7/24 esasına göre temizleniyor. 58 mahallede 6 ay boyunca haftada 4 kez rutin çevre ilaçlaması yapılıyor. Sahipsiz hayvan beslemede yıllık ortalama 18 ton yem kullanılıyor. Aynı zamanda 12 binden fazla yaralı sokak hayvanına ambulans hizmeti veriyoruz. 22.380 adet sokak hayvanı rehabilite ediliyor. 60.000 litre bitkisel atık yağ toplayarak 60 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önlüyoruz. 6.500 ton karışık ambalaj atığı toplayarak, 90.000 adet çam ağacını kurtarmış oluyoruz. Hayati önem taşıyan 45 kilometre uzunluğundaki taşkın su kanallarının temizliğini de yapıyoruz. 942 adet park ve bahçemiz düzenli olarak ilaçlanıyor. Geri dönüşüm toplanması için 3800 adet binadan geri dönüşüm atıkları toplanıyor. Ayrıca bu konuda geri dönüşüm tesisimizde, yılda ortalama 3000 öğrenciye sıfır atık eğitimi veriyoruz. Çalışmalarımız için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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